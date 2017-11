Zürich - Die Einnahmen der Zurich Insurance Group haben sich in den ersten neun Monaten 2017 mehr oder weniger stabil entwickelt. Auf bereinigter Basis konnte sie sowohl im grössten Geschäftsteil, der Schaden und Unfallversicherung (P&C), als auch im Neugeschäft der Lebensparte leicht zulegen. Die Gruppe sieht sich nach wie vor gut kapitalisiert und hofft auf ein verbessertes Preisumfeld für Versicherungen.

In den Monaten Januar bis September wuchsen die Bruttoprämieneinnahmen im P&C-Geschäft auf vergleichbarer Basis um 1% auf 25,3 Mrd USD. Um Akquisitionen/Veräusserungen und Währungseinflüsse bereinigt ergibt sich derweil ein leichter Rückgang von 2%, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

In der Region EMEA sanken die Bruttoprämien, ohne Berücksichtigung der Veräusserungen in Südafrika, Marokko und im Nahen Osten, um 2%. Einbussen musste die Zurich etwa in Deutschland, Grossbritannien und Spanien hinnehmen, wie es weiter heisst. Unbereinigt gingen die Einnahmen gar um 7% auf 11,0 Mrd USD zurück.

In Nordamerika blieb das Nichtlebenvolumen stabil bei 11,6 Mrd USD. Dabei habe das Wachstum in Bereichen mit höheren Margen den Rückgang bei Grosskunden kompensiert, heisst es dazu. In Asien-Pazifik legte die Zurich, getragen vom Zukauf des australischen Reiseversicherers Cover-More, um 5% auf 1,75 Mrd zu. Und in Lateinamerika hätten Fortschritte im Privatkundengeschäft ...

