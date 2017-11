Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Cem Özdemir hat von Union und FDP mehr Entgegenkommen bei den Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition verlangt und konkrete Gegenangebote nach den jüngsten Grünen-Kompromissen eingefordert. "Wir haben die ersten Schritte gemacht, jetzt erwarten wir auch Bewegung von den anderen", sagte Özdemir der Bild-Zeitung. "Brücken baut man gemeinsam oder man lässt es." Özdemir erwartete konstruktive Vorschläge, "wie wir die von verschiedenen Bundesregierungen ohne grüne Beteiligung eingegangenen Klimaschutzziele erreichen".

Zum Beginn einer neuen Runde von Sondierungen hatten die Grünen Anfang der Woche überraschende Kompromissbereitschaft in zentralen Fragen gezeigt. Özdemir hatte signalisiert, nicht mehr auf einem Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 zu bestehen, und von einem nur noch "schrittweisen" Kohleausstieg gesprochen. Während FDP-Chef Christian Lindner dies ausdrücklich begrüßt hatte, hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit Häme darauf reagiert und lediglich erklärt: "Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss."

Die Verhandler von Union, FDP und Grünen wollen am Freitag erste Beschlüsse in zentralen Fragen fassen. Dazu tagen am Donnerstag Expertengruppen zu den einzelnen Themenblöcken. Am Freitag soll es dazu laut Medienberichten voraussichtlich am Nachmittag wieder zu einem Spitzentreffen der Parteichefs kommen. Ein von ihnen bereits erstelltes Verhandlungspapier soll demnach insgesamt 125 Bearbeitungspunkte zusammenfassen.

In ihren bisherigen Sondierungen hatten die möglichen Partner insgesamt über zwölf Themenblöcke gesprochen und dazu bereits mehrere Papiere erstellt. Die Ergebnisse fassten aber vor allem den weiteren Gesprächsbedarf zusammen. Besonders strittig waren die Bereiche Finanzen, Migration, Klimaschutz und Verkehrspolitik. Trotz der Differenzen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aber angekündigt, die Sondierungen bis zum kommenden Donnerstag abschließen zu wollen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 05:18 ET (10:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.