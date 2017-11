Die EU-Kommission erwartet für die Euro-Zone das stärkste Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 2,2 Prozent zulegen. Auch die Haushaltslöcher in der Euro-Zone werden kleiner.

Die Wirtschaft in den 19 Euro-Ländern wächst nach Ansicht der EU-Kommission in diesem Jahr so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsraum dürfte um 2,2 Prozent zulegen und damit stärker als noch im Frühjahr mit 1,7 Prozent erwartet, wie am Donnerstag aus der Herbstprognose der Brüsseler Behörde hervorgeht. Für 2018 erhöhte die Kommission ihre BIP-Schätzung auf 2,1 (bisher: 1,8) und für 2019 rechnet sie mit 1,9 Prozent Wachstum.

"Wirtschaft und Beschäftigung wachsen robust, die Investitionen ziehen an und die öffentlichen Defizite und Schuldenstände gehen allmählich zurück", sagte EU-Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis. Die Politik müsse dafür sorgen, "dass das Wachstum überall in der Gesellschaft ankommt". EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici fügte hinzu: "Bestimmte Probleme wie die hohe Verschuldung und die verhaltenen Lohnanstiege bestehen fort."

Für den Arbeitsmarkt zeigte sich die Kommission optimistisch. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote werde 2017 bei 9,1 Prozent liegen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...