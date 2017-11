Die Börsenblogger um 12: DAX tritt auf der Stelle, wenigstens sorgt die Commerzbank für Jubel

In dieser Woche will einfach keine positive Stimmung aufkommen. Am Donnerstagmittag bewegt sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) lediglich um den Vortagesschluss. Das ist dann aber auch die gute Nachricht. Ausgedehnte Gewinnmitnahmen bleiben aus. Somit ist es bis zu neuen Rekordständen nicht weit.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.365

MDAX -0,2% 26.877

TecDAX -0,6% 2.506

SDAX -0,4% 11.871

Euro Stoxx 50 -0,3% 3.645

Die Topwerte im DAX sind Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Die Commerzbank-Aktie profitiert von dem Umstand, dass das Institut nach einem Halbjahresverlust nun in die Gewinnzone zurückkehren konnte. Die gute Stimmung überträgt sich auch die Deutsche Bank.

