Die Qurtalszahlen von Heidelberg Cement kamen am Mittwoch gut an. Die Aktie legte im Tagesverlauf um über sechs Prozent zu. Die positive Trendwende im Mai habe wie erwartet zu einer deutlich besseren Ergebnisentwicklung im dritten Quartal geführt, sagte Vorstandschef Bernd Scheifele. Warum das Papier jetzt interessant ist, was Anleger sonst...

Den vollständigen Artikel lesen ...