Hamburg (ots) - In der neuen Ausgabe des Magazins BARBARA (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit Sänger Campino über das Thema Familie. Aufgewachsen ist Campino, der heute Vater eines 13-jährigen Sohnes ist, mit fünf Geschwistern. "Das war das Tollste, wie Bullerbü", sagt er rückblickend. Seit mittlerweile 35 Jahren sind die Toten Hosen seine Zusatzfamilie, mit allen Höhen und Tiefen: "Es ist nicht immer nur lustig. Wir hatten Todesfälle, Freunde in Not, Streitigkeiten ..." Wie stark die Verbindung zwischen den Bandmitgliedern ist, zeigt sich in der Vorsorge: Auf einem Düsseldorfer Friedhof sind bereits Plätze reserviert - für ein Bandgrab.



