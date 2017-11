Unterföhring (ots) -



Hier ein "Gefällt mir", dort ein Kommentar, ein geteilter Post oder sogar ein Schnappschuss aus dem Urlaub: Rund 30 Millionen Deutsche kommunizieren via Facebook, 15 Millionen sind es bei Instagram*. "Das 'digitale Ich' nimmt im sozialen Umfeld, privat wie beruflich, eine immer stärkere Rolle ein", bestätigt Dr. Sandra Köhldorfer. Vor diesem Hintergrund hat die Psychoanalytikerin untersucht, wie die Single-Bewerber von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit Social Media umgehen, und daraus Rückschlüsse auf deren Beziehungsverhalten gezogen. Auf Basis dieser und weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen wird die Expertin den perfekten Partner für die Liebessuchenden ermitteln. Das Ergebnis sehen SAT.1-Zuschauer ab Sonntag, 12. November 2017, um 17:30 Uhr. "Wie sich jemand nach Außen präsentiert, sagt sehr viel über das Kommunikations-verhalten, aber auch den Umgang mit Privatheit, Selbstöffnung, Authentizität, Persönlichkeitseigenschaften sowie auch Bindungsqualitäten aus", erklärt Dr. Sandra Köhldorfer. Gemeinsam mit Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn sowie Diplom-Psychologe Markus Ernst hat sich die gebürtige Österreicherin wie im vergangenen Jahr intensiv mit den Hochzeitsanwärtern beschäftigt. Neben dem Social Media-Check hat das Experten-Trio zahlreiche physische und psychologische Kriterien wie zum Beispiel Stimme, Geruch, Intelligenz oder den Umgang mit Emotionen beim "Matching"-Prozess herangezogen. Das Ergebnis: Zum ersten Mal wurden fünf statt vier Paare gefunden. Wie werden sie beim ersten Aufeinandertreffen auf dem Standesamt reagieren? Trauen sich alle zehn Singles und sagen "Ja"? Und wird aus der "Hochzeit auf den ersten Blick" auch Liebe auf den ersten Blick? *Quelle: Pressemitteilung Facebook, 1.6.2017; "Instagram: 15 Millionen Nutzer in Deutschland", Internetworld.de, 2.8.2017



Die 4. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" - produziert von RedSeven Entertainment - ab 12. November 2017 sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.



