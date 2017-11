Die Euro-Gruppe sucht einen neuen Chef. Mehrere Kandidaten hatten sich für die Nachfolge ins Spiel gebracht. Vertreter der Europäischen Volkspartei scheinen sich auf eine Person geeinigt zu haben.

Die christdemokratische Europäische Volkspartei (EVP) will den österreichischen Finanzminister Hans-Jörg Schelling zum Chef der Euro-Gruppe machen. Die zur EVP gehörenden Finanzminister der Euro-Zone, darunter auch der geschäftsführend amtierende deutsche Finanzminister Peter Altmaier, hätten sich bei einem Arbeitstreffen Anfang der Woche in Brüssel darauf verständigt, Schelling für die Nachfolge von Jeroen Dijsselbloem vorzuschlagen, erfuhr das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen. Nach der österreichischen Parlamentswahl ist zwar noch nicht klar, ob Schelling in Wien wieder Finanzminister wird. Seine Chancen ...

