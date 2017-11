Hamburg (ots) - Krankenkassen mit bestem Ruf: Die Pronova BKK, die AOK Nordwest und die IKK Classic genießen die beste Online-Reputation im deutschsprachigen Web. Das ist das Ergebnis einer Social-Listening-Analyse der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor, bei der die öffentliche Online-Kommunikation zu 14 großen gesetzlichen Krankenkassen mit zusammen mehr als 40 Millionen Mitgliedern über ein Jahr hinweg untersucht wurde.



TopTen:



Die gesetzlichen Krankenkassen mit der besten Online-Reputation



Krankenkasse Reputation Score



1. Pronova BKK 100,0 2. AOK Nordwest 93,2 3. IKK Classic 84,6 4. DAK 76,2 5. HKK Erste Gesundheit 75,3 6. Techniker Krankenkasse 73,3 7. KKH 63,7 8. BARMER 59,0 9. Knappschaft 52,5 10. Die Schwenninger Krankenkasse 48,6



Die "Reputation Score" spiegelt als Indexwert die öffentliche Meinung im Web zu den untersuchten Krankenkassen in Bezug auf die fünf entscheidenden Reputationsfaktoren für Unternehmen wieder: Die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber, die Qualität seiner Produkte beziehungsweise Dienstleistungen, die soziale, ökologische und ethische Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens sowie die seines Managements.



Die Reputation Score der untersuchten Krankenkassen wurde mit Hilfe des Webmonitoring-Tools "Web Analyzer" ermittelt. Dazu wurden 7,8 Millionen Nennungen der untersuchten Kassen in zehntausenden deutschsprachigen Online-Nachrichten und mehr als einer Million Social-Media-Quellen zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2016 in Bezug auf die fünf Reputationsfaktoren ausgewertet.



Für jede Kategorie wurde das Verhältnis tonal positiver, negativer und neutraler Nennungen zueinander bewertet. Die fünf Einzelergebnisse wurden anschließend für jede Kasse zusammengefasst und die Endresultate auf einer Index-Skala von 0 bis 100 abgebildet. Der Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für seine Wettbewerber.



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmenskommunikation und Reputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).



