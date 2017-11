Waldems-Esch (ots) -



Die CPhI-Worldwide ist die größte Pharma-Messe der Welt. Vom 24. bis 26. Oktober war auch der Informationsdienstleister INSIGHT Health auf dem Messegelände in Frankfurt dabei. Besonders im Fokus standen die Patentdatenbank SHARK und Datenbanken zum Rabattgeschäft der Krankenkassen.



"Wir sind ein Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Hier können wir uns der gesamten Pharmawelt präsentieren", stellte Geschäftsführerin Petra Exner fest. Dementsprechend traf auch die Patentdatenbank SHARK, die 85 Prozent der weltweiten Patente bereits ab den frühen Stadien der Zulassungsprozesse beobachtet, auf größtes Interesse.



"Große Unternehmen aus China und Indien drängen zunehmend auf den europäischen Markt. Sie benötigen für ihr strategisches Business Development valide Daten. Daher sind präzise Patentdaten sehr wichtig für international agierende Unternehmen", erklärte Sascha Eder, bei INSIGHT Health für SHARK verantwortlich.



Stark nachgefragt waren auch die Tender Alerts. "Unsere Tender Alerts bieten Informationen über Rabattverträge der Krankenkassen. Teilnahme an solchen Rabattgeschäften ist oft der erste Fuß in der Tür für den deutschen Markt", berichtete Thomas Fante, der INSIGHT Health-Experte in diesem Bereich.



Unter den über 2.500 Ausstellern aus 153 Ländern konnte auch der Stand von INSIGHT Health Interesse wecken. Auf zwei riesigen Touchscreens präsentierte das Unternehmen seine webbasierten Analysetools.



Auch im Jahr 2018 wird INSIGHT Health wieder auf der CPhI vertreten sein, dann in Madrid. Ob die Messe auch dann wieder über 43.000 Besucher anziehen wird? "Wir werden auf jeden Standbesucher so intensiv zugehen, wie wir es seit jeher mit unseren Kunden tun. Deren Wohl steht bei uns immer im Mittelpunkt", meinte Petra Exner.



INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.



www.insight-health.de



