Die rasante Entwicklung von Amazon oder Uber stellen mit ihren disruptiven und innovativen Geschäftsmodellen momentan ganze Märkte auf den Kopf.

In Zeit von disruptiven Innovationen ist für Investoren mehr denn je auf die Auswahl entscheidend. Also, in die richtigen Unternehmen zu investieren bzw. andere zu meiden. Amazon ist ein Paradebeispiel eines disruptiven Unternehmens. Daneben sind aber auch viele andere Akteure in der Lage, etablierte Marken zu verdrängen. Sie haben dank ihrer disruptiven Technologien mit globalen Suchalgorithmen und cloudbasierten Plattformen die Beschaffungsketten deutlich transparenter gemacht und bedrohen zahlreiche traditionelle Unternehmen in etablierten Branchen.

Strategisches Dilemma

Alle spüren die Gefahr - vom stationären Einzelhandel über industrielle Vertriebsgesellschaften, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...