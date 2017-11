Hamburg - In den USA läuft die Konjunktur weiterhin recht rund, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Im dritten Quartal habe die Wirtschaftsleistung erneut um 3% gegenüber dem Vorquartal gesteigert werden können (annualisiert), sodass im Gesamtjahr ein Wachstum von 2,4% erreicht werden sollte. Die Indikatoren für das laufende Quartal seien ausnahmslos positiv und so dürfte auch für das kommende Jahr mit einem soliden Wirtschaftswachstum zu rechnen sein.

