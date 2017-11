Linz - Die Inflation in China ist im Jahresvergleich auf 1,9% von zuvor 1,6% gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Trend zeige kontinuierlich nach oben. Es sei zu erwarten, dass die Chinesische Notenbank den Leitzins anheben werde. Der Renminbi sollte von einer positiven Zinsentwicklung profitieren. Aktuell liege der Leitzins in China bei 4,35%. Wir gehen davon aus, dass sich EUR/CNY (Chinesicher Renminbi Yuan) im Bereich 7,6000 bis 7,8000 für die nächsten Monate einpendeln wird, so Oberbank. (09.11.2017/alc/a/a)

