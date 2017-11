Hamburg - In der Eurozone setzt sich die hohe Dynamik des Aufschwungs unverändert fort, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Nach ersten Zahlen sei das BIP im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,6% expandiert. Für das Gesamtjahr 2017 sollte damit eine Wachstumsrate von gut 2% zu Buche stehen - das sei so hoch wie schon seit zehn Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate ziehe trotzdem nicht wie gewünscht an (Oktober: 1,4%), sodass das Preisziel der EZB auch 2018 außer Reichweite bleibe. Die EZB habe sich daher sehr vorsichtig gezeigt und bislang keinen Endzeitpunkt für ihr Anleiheankaufprogramm verkündet.

