Die EU-Länder haben sich bei einer Abstimmung nicht auf Verlängerung der Glyphosat-Zulassung einigen können. Damit ist die Zukunft des umstrittenen Unkrautvernichters weiter offen. Die Lizenz läuft in Kürze aus.

