Hamburg (ots) - Die langjährige n-tv-Börsen-Expertin Carola Ferstl, 49, outet sich als Sparfuchs. "Ich hatte schon als Kind eine Sparbüchse, die ich regelmäßig bestückt habe", sagte sie im GALA-Interview (Ausgabe 46/17, ab heute im Handel). Heute sei es im Prinzip dasselbe: "Geld, was ich selber verdient habe, spare ich. Ich habe mir früher schon immer Sorgen gemacht, dass ich mein Geld verlieren könnte. Mir macht Geld ausgeben auch einfach keinen Spaß." Wenn Sie sich überhaupt etwas leiste, dann "schöne Erlebnisse, Reisen oder tolle Restaurantbesuche mit meinen Kindern".



