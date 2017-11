Düsseldorf (ots) - Recruiting-Event für junge Natur- und

Ingenieurswissenschaftler, Mathematiker und Informatiker - Im Team

Ideen zur Digitalisierung einer gemeinnützigen Organisation

entwickeln - Die Beratungsthemen bei Digital McKinsey kennenlernen



Wie lassen sich mit neuen digitalen Tools mehr Spenden akquirieren

und Hilfseinsätze durch moderne IT verbessern? Im Workshop

"Wechselwirkungen" von Digital McKinsey lernen Naturwissenschaftler,

Mathematiker, Informatiker und Ingenieure die digitalen

Herausforderungen einer globalen Hilfsorganisation kennen. Vom 8. bis

10. März 2018 beschäftigen sich die Teilnehmer in Kitzbühel mit dem

Zusammenspiel von Strategie, Digitalisierung und IT. Der Workshop

richtet sich an herausragende Studierende und Doktoranden ohne

wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Bewerben können sich

Interessierte bis zum 3. Dezember 2017 unter

www.wechselwirkungen.mckinsey.de



Erfahrene McKinsey-Berater unterstützen die Teilnehmer bei der

Bearbeitung der Fallstudie, die auf einem realen Pro-bono-Projekt

basiert: Sie helfen einer renommierten Hilfsorganisation dabei, mit

maßgeschneiderter IT und durch die Digitalisierung von Prozessen

effizienter und schneller zu werden. Es gilt, das komplette

Aufgabenspektrum abzudecken - von der Spendenanwerbung über digitale

Marketingkanäle bis hin zur Verteilung der Hilfsgüter. Darüber hinaus

trainieren die Teilnehmer ihre Kommunikations- und

Problemlösungsfähigkeit und haben die Möglichkeit, die Arbeit der

Berater aus nächster Nähe kennenzulernen. Im Rahmen des Workshops

bleibt außerdem genügend Zeit, das umliegende Wintersportgebiet mit

Skiern oder Schneeschuhen zu erkunden.



Voraussetzung für die Teilnahme sind sehr gute akademische

Leistungen, Engagement sowie Interesse an technologischen und

strategischen Fragen. Erwartet werden Bewerbungen inklusive

tabellarischem Lebenslauf und Kopien aller Zeugnisse.



Hintergrund:



Unter der Dachmarke Digital McKinsey bündelt die

Unternehmensberatung technologische Zukunftsthemen rund um die

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit mehr als 2.000

Beratern weltweit ist Digital McKinsey die am schnellsten wachsende

Einheit der Beratung. Zu den Klienten zählen international führende

Unternehmen, wachstumsstarke junge Firmen sowie private und

öffentliche Institutionen. Mehr Informationen zu Digital McKinsey

unter www.mckinsey.de/digital





