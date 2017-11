Der Elektroautohersteller Tesla (WKN:A1CX3T) hat den Medien gegenüber eher gemischte Gefühle. Das Unternehmen freut sich, positive Berichterstattung und Produktrezensionen ankündigen zu können, bestraft aber gleichzeitig alles, was negativ sein könnte. Ähnlich wie der Präsident kritische Geschichten als "falsche Nachrichten" abweist, nennt Tesla schlechte Presse oft "irreführend".



Sehen wir uns an, wie Consumer Reports im letzten Monat dem Model 3 von Tesla nur eine "durchschnittliche Zuverlässigkeit" bescheinigt hat. An sich ist das keine schlechte Kritik. Tesla hat trotzdem zurückgeschossen. "Consumer Reports hat noch kein Model 3 gefahren, geschweige denn, dass sie etwas Wesentliches darüber wissen, wie das Model 3 entwickelt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...