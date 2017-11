Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN) gab heute bekannt, dass sich über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des zweiten "Global Day of Service" des Unternehmens für lokale gemeinnützige Projekte mit den Schwerpunkten Gesundheit, Wohlbefinden und Ausbildung starkmachen. Alexion arbeitet mit Non-Profit-Organisationen an fast 30 Standorten des Unternehmens in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien und Australien bei der Koordination von Projekten zusammen, die sich positiv auf die Menschen in der Gegend und Bedürftige auswirken. Die ehrenamtlichen Helfer verschönern Einrichtungen, halten Aufklärungs- und Ausbildungsseminare ab, bereiten Essen zu, packen Hilfspakete ab und vieles mehr.

"Wir von Alexion machen uns für das Wohl der Menschen in den Gemeinden stark, in denen wir leben und arbeiten. Gleichzeitig verfolgen wir unsere Mission, für Menschen mit seltenen Erkrankungen lebensverändernde Arzneimitteltherapien zu entwickeln und bereitzustellen", so Ludwig Hantson, Chief Executive Officer von Alexion. "Wir freuen uns, mit unserem zweiten jährlichen Aktionstag an den Erfolg und die Dynamik des ersten "Global Day of Service" anzuknüpfen. Diese Veranstaltung unterstützt die Werte unseres Unternehmens und kommt einigen der dringendste Bedürfnisse der Menschen in unseren Stadtvierteln nach."

Im Rahmen des ersten "Global Day of Service" im Jahr 2016 leisteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Alexion über 7.500 Helferstunden für das Wohl ihrer Gemeinden in aller Welt. Zu den Aktivitäten gehörten die Verschönerung von lokalen Schulen, Parks und Obdachlosenheimen, das Zubereiten von Mahlzeiten für Familien und kranke Menschen sowie die Leitung von Aktivitäten für behinderte Erwachsene und Kinder.

Zu den Aktivitäten im Rahmen des zweiten jährlichen "Global Day of Service" gehören:

Nordamerika

New Haven, Connecticut: Neugestaltung der Celentano Biotech, Health, and Medical Magnet School und des Wallingford Emergency Shelter, eines Programms des Columbus House, durch Bau neuer Möbel, Malen von Wandgemälden, Landschaftsgestaltung und vieles andere mehr. Die ehrenamtlichen Helfer packen auch Mahlzeiten für Rise Against Hunger ab und stellen Kits für Menschen zusammen, die ihre erste Nacht in einem Obdachlosenheim verbringen.

Neugestaltung der Celentano Biotech, Health, and Medical Magnet School und des Wallingford Emergency Shelter, eines Programms des Columbus House, durch Bau neuer Möbel, Malen von Wandgemälden, Landschaftsgestaltung und vieles andere mehr. Die ehrenamtlichen Helfer packen auch Mahlzeiten für Rise Against Hunger ab und stellen Kits für Menschen zusammen, die ihre erste Nacht in einem Obdachlosenheim verbringen. Boston, Massachusetts: Freiwilligenarbeit an der Community Academy of Science and Health, wo Mitarbeiter des Unternehmens Studenten in Hinblick auf Karriereentwicklung beraten, Wandgemälde malen und Möbel zusammenbauen.

Freiwilligenarbeit an der Community Academy of Science and Health, wo Mitarbeiter des Unternehmens Studenten in Hinblick auf Karriereentwicklung beraten, Wandgemälde malen und Möbel zusammenbauen. Holden, Massachusetts: Zusammenarbeit mit der Be Like Brit Foundation, einer Hilfsorganisation für Kinder in Haiti, bei der Organisation und dem Verpacken von Hilfsgütern für ein Waisenhaus in Haiti.

Zusammenarbeit mit der Be Like Brit Foundation, einer Hilfsorganisation für Kinder in Haiti, bei der Organisation und dem Verpacken von Hilfsgütern für ein Waisenhaus in Haiti. Smithfield, Rhode Island: Erneuter Einsatz an der Mary E. Fogarty Elementary School, um die Schule innen und außen zu verschönern und eine Wissenschafts-, Technologie-, Konstruktions- und Mathematik (STEM)-Messe zu koordinieren.

Erneuter Einsatz an der Mary E. Fogarty Elementary School, um die Schule innen und außen zu verschönern und eine Wissenschafts-, Technologie-, Konstruktions- und Mathematik (STEM)-Messe zu koordinieren. Bogart, Georgia: Zusammenarbeit mit Extra Special People bei einem Camp für Kinder mit Entwicklungsstörungen.

Zusammenarbeit mit Extra Special People bei einem Camp für Kinder mit Entwicklungsstörungen. Washington, DC: Zusammenarbeit mit Martha's Table auf dem Joyful Food Market, einer monatlichen Gemeindeveranstaltung mit dem Ziel, Hunger zu veringern und Zugang zu frischem Obst und Gemüse zu vermehren.

Zusammenarbeit mit Martha's Table auf dem Joyful Food Market, einer monatlichen Gemeindeveranstaltung mit dem Ziel, Hunger zu veringern und Zugang zu frischem Obst und Gemüse zu vermehren. Mexico City, Mexiko: Abdichten des Dachs von DAYA, einem Pflegeheim für gefährdete heranwachsende Mädchen, und mit den Heimbewohnerinnen Volleyball-Spielen und einen Gemüsegarten anlegen.

Abdichten des Dachs von DAYA, einem Pflegeheim für gefährdete heranwachsende Mädchen, und mit den Heimbewohnerinnen Volleyball-Spielen und einen Gemüsegarten anlegen. Vaughan, Kanada: Ehrenamtliche Hilfe im Yellow Brick House, einer Non-Profit-Organisation, die Unterbringung, Betreuung und andere Dienste für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder bereitstellt.

Europa

Zürich, Schweiz: Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten, darunter Besuch des Züricher Zoos mit Kindern, die an seltenen Krankheiten leiden, in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankheiten (KMSK); Bingo mit den Bewohnern zweier Alterszentren in Zürich (Alterszentrum Herzogenmühle und Sydefädeli) spielen sowie Zusammenarbeit mit der Foundation St. Jakob bei der Arbeit mit Behinderten in einer Bäckerei und einer Verpackungseinrichtung.

Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten, darunter Besuch des Züricher Zoos mit Kindern, die an seltenen Krankheiten leiden, in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankheiten (KMSK); Bingo mit den Bewohnern zweier Alterszentren in Zürich (Alterszentrum Herzogenmühle und Sydefädeli) spielen sowie Zusammenarbeit mit der Foundation St. Jakob bei der Arbeit mit Behinderten in einer Bäckerei und einer Verpackungseinrichtung. London, Großbritannien: Teilnahme an einem Verschönerungsprojekt bei Sweet Tree Farming for All, einer Einrichtung für Kinder und junge Erwachsene mit unterschiedlichem Pflege- und Betreuungsbedarf.

Teilnahme an einem Verschönerungsprojekt bei Sweet Tree Farming for All, einer Einrichtung für Kinder und junge Erwachsene mit unterschiedlichem Pflege- und Betreuungsbedarf. Birmingham, Großbritannien: Teilnahme an Bastelaktivitäten und dem Einpacken von Weihnachtsgeschenken im Birmingham Children's Hospital.

Teilnahme an Bastelaktivitäten und dem Einpacken von Weihnachtsgeschenken im Birmingham Children's Hospital. Dublin, Irland: Streichen im Coolmine Therapeutic Centre, einem Rehabilitationszentrum.

Streichen im Coolmine Therapeutic Centre, einem Rehabilitationszentrum. Athlone, Irland: Hilfe bei der Neugestaltung der Midlands Simon Community-Obdachlosen-Notunterkunft.

Hilfe bei der Neugestaltung der Midlands Simon Community-Obdachlosen-Notunterkunft. Madrid, Spanien: Zusammenarbeit mit Grupo AMAS, einer Organisation, die Rechte von geistig behinderten Menschen unterstützt und fördert, durch Teilnahme an einem Improvisations-Workshop mit der Bezeichnung Theater für den Einschluss.

Zusammenarbeit mit Grupo AMAS, einer Organisation, die Rechte von geistig behinderten Menschen unterstützt und fördert, durch Teilnahme an einem Improvisations-Workshop mit der Bezeichnung Theater für den Einschluss. Barcelona, Spanien: Zusammenarbeit mit Fundacio Finestrelles, einer Organisation zur Unterstützung geistig behinderter Menschen, bei der Verbesserung der Außenanlage und Abhalten von Aufklärungs-Workshops

Zusammenarbeit mit Fundacio Finestrelles, einer Organisation zur Unterstützung geistig behinderter Menschen, bei der Verbesserung der Außenanlage und Abhalten von Aufklärungs-Workshops Belgien und die Niederlande: Instandhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich von Kampenhoeve de STER, einem Tiertherapiezentrum für Kinder und Erwachsene mit körperlichen Behinderungen und Entwicklungsstörungen.

Instandhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich von Kampenhoeve de STER, einem Tiertherapiezentrum für Kinder und Erwachsene mit körperlichen Behinderungen und Entwicklungsstörungen. Mailand, Italien: Pflanzen von Ginkgo-biloba-Bäumen im einem Park der Stadt.

Pflanzen von Ginkgo-biloba-Bäumen im einem Park der Stadt. Rom, Italien: Säuberung eines Parks der Stadt, Instandhaltung der Parkbänke und Pflanzarbeiten.

Säuberung eines Parks der Stadt, Instandhaltung der Parkbänke und Pflanzarbeiten. München, Deutschland: Teilnahme an verschiedenen örtlichen Freiwilligenhilfeprojekten, darunter Einrichten und Dekorieren von Schulen, Zubereitung und Verteilung von Mahlzeiten, Abhalten von Workshops zur Wissenschafts- und Gesundheitsaufklärung und Mithilfe in einer Behindertenwerkstatt.

Teilnahme an verschiedenen örtlichen Freiwilligenhilfeprojekten, darunter Einrichten und Dekorieren von Schulen, Zubereitung und Verteilung von Mahlzeiten, Abhalten von Workshops zur Wissenschafts- und Gesundheitsaufklärung und Mithilfe in einer Behindertenwerkstatt. Prag, Tschechische Republik: Zusammenarbeit mit dem Hospital of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo beim Backen von Weihnachtsgebäck, das im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen für das Krankenhaus verkauft wird.

Asien

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate: Zusammenarbeit mit Dar al Ber Society, einem humanitären Netzwerk, beim Sammeln von Lebensmitteln und anderen Gütern für bedürftige Menschen.

Zusammenarbeit mit Dar al Ber Society, einem humanitären Netzwerk, beim Sammeln von Lebensmitteln und anderen Gütern für bedürftige Menschen. Schanghai, China: Teilnahme an einem Wohltätigkeitlauf, um Geld für Mahlzeiten für Schüler in ländlichen und verarmten Gegenden zu sammeln.

Teilnahme an einem Wohltätigkeitlauf, um Geld für Mahlzeiten für Schüler in ländlichen und verarmten Gegenden zu sammeln. Tokio, Japan: Zusammenarbeit mit dem Arakawa Clean Fund bei einem Ufersäuberungsprojekt; Gartenarbeiten und Arrangieren eines Streichelzoos für Kinder im Keifuku Ikujikai Azabus-Kleinkinderheim sowie Veranstaltung eines Kochkurses für lokale behinderte Kinder im Schulzentrum Himawari Batake.

Zusammenarbeit mit dem Arakawa Clean Fund bei einem Ufersäuberungsprojekt; Gartenarbeiten und Arrangieren eines Streichelzoos für Kinder im Keifuku Ikujikai Azabus-Kleinkinderheim sowie Veranstaltung eines Kochkurses für lokale behinderte Kinder im Schulzentrum Himawari Batake. Mumbai, Indien: Organisation einer Spaß- und Aufklärungsveranstaltung für Kinder aus unterversorgten Gemeinden.

Türkei

Istanbul, Türkei: Veranstaltung von Koch- und Kunst-Workshops für Dusler Akademisi, eine Organisation, die kostenlos kulturelle und künstlerische Ausbildung für behinderte und sozial benachteiligte Jugendliche bereitstellt.

Lateinamerika

Sao Paulo, Brasilien: Anstreichen und Reparatur eines Gesundheitszentrums.

Anstreichen und Reparatur eines Gesundheitszentrums. Bogota, Kolumbien: Teilnahme an Verschönerungsprojekten, darunter das Streichen und die Reinigung der Pasquilla Schule, einer schlecht versorgten Schule.

Teilnahme an Verschönerungsprojekten, darunter das Streichen und die Reinigung der Pasquilla Schule, einer schlecht versorgten Schule. Buenos Aires, Argentinien: Unterstützung von Hogar Cura Brochero, einer Organisation, die Dienste und ein Heim für Obdachlose bereitstellt.

Australien

Frenchs Forest, Australien: Teilnahme an den "Cooking for a Cause"-Kochkursen von OzHarvest, um gerettete Lebensmittel in Mahlzeiten mit restaurantüblicher Qualität zu verwandeln, die dann an bedürftige Gemeinden ausgeliefert werden.

Über Alexion

Alexion ist ein globales Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung lebensverändernder Arzneimitteltherapien für Patienten mit schweren und seltenen Krankheiten konzentriert. Alexion ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Komplementinhibition und entwickelt und vermarktet den ersten und einzigen zugelassenen Komplementinhibitor zur Behandlung von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), atypischem hämolytisch-urämischem Syndrom (aHUS) und Anti-Acetylcholinrezeptor (AchR)-Antikörper-positiver generalisierter Myasthenia gravis (gMG). Zum Portfolio von Alexion zählen zudem zwei höchst innovative Enzymersatztherapien für Patienten mit lebensbedrohlichen und extrem seltenen Erkrankungen, Hypophosphatasie (HPP) und Mangel an lysosomaler saurer Lipase (LAL-D). Als führendes Unternehmen im Bereich der Komplementbiologie seit mehr als 20 Jahren konzentriert Alexion seine Forschungsbemühungen auf neuartige Moleküle und Targets der Komplementkaskade und die Entwicklung in den Kerntherpiebereichen Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und Stoffwechselerkrankungen. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen über Alexion erhalten Sie unter www.alexion.com.

