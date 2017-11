Die Deutsche Bank hat T-Mobile US aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 65 US-Dollar belassen. Seit April hinke die Aktie der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom dem marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 deutlich hinterher, während das Wachstum immer noch stärker sei als bei der Konkurrenz, schrieb Analyst Matthew Niknam in einer Stduie vom Donnerstag. Das Scheitern der Fusion mit Konkurrent Sprint habe den Optimismus mit Blick auf deutliche Synergien zerstört. Doch einer solchen Transaktion hätten hohe wettbewerbsrechtliche Hürden gedroht, so dass er ihr ohnehin nur eine 15-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit eingeräumt habe./gl/stb Datum der Analyse: 09.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2017-11-09/12:33

ISIN: US8725901040