Auch das Ergebnis konnte der Münchner Konzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres verbessern. Das Energiegeschäft trug in diesem Jahr bislang mehr als zwei Drittel zum positiven EBIT von Baywa bei.Die Baywa AG hat in den ersten neun Monaten eine weitere Verbesserung ihres Umsatzes und der Ergebnisse erreicht. Der Umsatz sei von 11,4 auf knapp 12,0 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) verbesserte sich von 85,4 auf 90,3 Milliarden Euro nach den ersten drei Quartalen, wie der Münchner Konzern am Donnerstag veröffentlichte. Einen wesentlichen Beitrag dazu ...

