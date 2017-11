Pressemitteilung der Singulus Technolgies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2017

- CIGS Produktionsanlagen werden derzeit in China in Betrieb genommen

- Weitere Aufträge für Produktionsanlagen für HJT Hochleistungs-Solarzellen

- Gemeinschaftsunternehmen mit GCL in China für HJT Solarzellen

- Eintritt in den Markt Medizintechnik, erster Auftrag verbucht

- Vakuum-Beschichtungsanlagen für die Kosmetikindustrie verkauft

- Umsatz für den Berichtszeitraum gegenüber 2016 deutlich angestiegen

- EBIT für neun Monate leicht positiv

- Nächste Anzahlung für bestehenden Großauftrag CNBM bis Ende des Jahres erwartet

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat sich im Berichtszeitraum weiter im Solarmarkt etabliert. Speziell in dem Kernbereich CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid Solar Module) geht SINGULUS TECHNOLOGIES von einem längeren Investitionszyklus aus. Der Schlüsselkunde CNBM (China National Building Materials) hat inzwischen mit dem Bau von vier Produktionsstandorten für CIGS Dünnschicht- Solarmodule in China begonnen. Am ersten Standort werden bereits die Produktionsanlagen für CIGS Dünnschicht- Solarmodule in Betrieb genommen. Die Anlagen für einen der derzeit noch im Bau befindlichen Standorte hatte CNBM bereits im vergangenen Jahr im Rahmen des laufenden Großauftrags mitbeauftragt. Hierfür erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES bis Ende des Jahres die nächsten Anzahlungen. SINGULUS TECHNOLOGIES ist in Verhandlungen mit CNBM über die Vergabe von Aufträgen für die beiden nächsten im Bau befindlichen Standorte. Der Zeitpunkt einer möglichen Vergabe hängt von dem Fortschritt der Projekte und einer Einigung über die Rahmenbedingungen ab.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Wir haben im Berichtszeitraum ebenfalls umfangreiche Aufträge für CIGS-Produktionsanlagen von weiteren Kunden erhalten. Es handelt sich dabei um Buffer-Layer Beschichtungsanlagen ...

