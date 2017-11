Berlin (ots) - Wachstum der Erneuerbaren stellt europäische Akteure weiterhin vor Herausforderungen



Der technische Fortschritt in der Energieerzeugung beschleunigt zwar die Energiewende, jedoch stellt das damit verbundene Wachstum der Erneuerbaren Energien die Marktteilnehmer bei deren Integration in den europäischen Energiemarkt noch immer vor Herausforderungen. Zu diesem Ergebnis kommt Capgemini in der 19. Ausgabe des World Energy Markets Observatory (WEMO). Weiter geht die Studie auf den tiefgreifenden Wandel bei Verbrauch, Kundenverhalten und Kundenerwartungen ein. Die beherrschenden Themen sind hier Smart Home, intelligente Gebäude, dezentrale Erzeugung sowie die Entstehung von Energy-Communities hinsichtlich des Erwerbs und des intelligenten Managements von Energie. All diese Entwicklungen stellen insbesondere die etablierten Versorgungsunternehmen vor signifikante wettbewerbliche und finanzielle Herausforderungen. Der Report empfiehlt daher, die eigene Transformation zu beschleunigen und die Vorteile der Digitalisierung stärker zu nutzen.



Andreas Weiler, Head of Energy & Utilities DACH bei Capgemini: "Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die zunehmende Industrialisierung führen zu einer stetigen Reduktion der Kosten, was wiederum den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien befeuert und wirtschaftlich macht - sogar wenn man zusätzliche Investitionen in die Übertragungs- und Verteilnetze berücksichtigt."



Die drei Kernergebnisse des World Energy Markets Observatory-Reports:



1. Die rasante Weiterentwicklung der Erneuerbaren Erzeugungstechnologien steigert ihre Wettbewerbsfähigkeit und bringt, trotz auslaufender Einspeisevergütungen in Europa, deren unwiderruflichen Durchbruch.



2. Selbstbewusste Smart-Energy-Kunden fordern neue Energiedienstleistungen von Versorgungsunternehmen.



3. Die etablierten Versorgungsunternehmen, deren traditionelle Geschäftsmodelle durch die Energiewende erodieren und sich zudem gesteigerten Kundenerwartungen gegenüber sehen, haben große Transformationen angestoßen. Oftmals lässt aber die Geschwindigkeit und Effektivität dieser Transformationsprogramme noch zu wünschen übrig.



Studie: www.capgemini.com/wemo Infographik: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/11/europe.pdf www.capgemini.com/de



