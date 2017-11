Nach nur wenigen Stunden auf der Straße wurde ein selbstfahrender Shuttle-Bus in Las Vegas in einen Unfall mit einem Lkw verwickelt. Hätte ein Mensch am Steuer des Busses den Crash verhindert?

Ein komplett autonom fahrender Shuttle-Bus in Las Vegas ist unmittelbar nach Betriebsstart von einem Lastwagen angefahren worden. Das Roboterfahrzeug habe zwar mit seinen Sensoren den nahenden Laster erkannt und angehalten, erklärten Behörden am späten Mittwoch. Der Fahrer am Steuer des Lastwagens sei aber weitergefahren und habe die Vorderseite des Busses berührt. Die Polizei gab dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...