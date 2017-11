Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des von verheerenden Naturkatastrophen verursachten Milliardenverlusts im dritten Quartal und der deshalb zusammengestrichenen Jahresprognose sieht der Finanzvorstand der Munich Re die Dividende für 2017 nicht gefährdet. "Die Schüttungsfähigkeit ist voll gegeben", sagte Jörg Schneider in einer Telefonkonferenz.

Die Fähigkeit zur Ausschüttung einer Dividende bemesse sich nach dem nach HGB ermittelten Gewinn der Muttergesellschaft Münchener Rück AG. Diese verfüge über eine erhebliche Schwankungsrückstellung. Der HGB-Gewinn dürfte auch durch die Großschadensbelastungen beeinträchtigt sein, aber nicht in dem Maße wie das nach IFRS ermittelte Ergebnis der Munich Re, so Schneider.

Der Konzern hat für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende von 8,60 Euro gezahlt. Die Dividende wurde seit 2011 kontinuierlich erhöht. Die Ausschüttung für das laufende Jahr wird die Munich Re voraussichtlich bei Vorlage der Eckdaten am 6. Februar 2018 bekanntgeben.

Im laufenden Jahr rechnet der Manager unter Vorbehalt eines "normalen" Geschäftsverlaufs im vierten Quartal mit einem kleinen Gewinn. Das hänge von mehreren Faktoren ab. Er nannte die Großschadensentwicklung, die bisher "nicht schlecht" aussehe. Außerdem seien Währungseinflüsse und die Entwicklung am Kapitalmarkt maßgebliche Themen. Er nannte einen kleinen dreistelliger Millionenbetrag für das Jahr realistisch. Ursprünglich hatte der Konzern 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Den Fehlbetrag im dritten Quartal von 1,4 Milliarden Euro nannte Schneider einen "Riesenverlust". Die Wirbelstürme in Nordamerika haben der Munich Re Belastungen von 2,7 Milliarden Euro beschert, auf Harvey entfielen 0,6 Milliarden, auf Irma 1,1 Milliarden und auf Maria 1,0 Milliarden Euro. Dass in einer Saison gleich drei Hurrikane dieser Größenordnung zuschlügen, sei außergewöhnlich, so Schneider.

Für die Branche insgesamt könnte die Schadenshäufung auch ihr Gutes haben. Schneider rechnet für die seit Jahren am Boden liegenden Preise in der Schaden-Rückversicherung mit einer Stabilisierung. "Es wird mit großer Sicherheit Preiserhöhungen geben", sagte der Finanzvorstand. Er sei zuversichtlich mit Blick auf die Erneuerungsrunden. Die Katastrophen hätte es allerdings seiner Ansicht nach nicht gebraucht. "Eine reine Normalisierung hätte gereicht, um deutlich zu machen, dass es für einen qualitativ hochwertigen Rückversicherungsschutz auch angemessene Preise braucht."

