Die Investmentbank Oddo BHF hat Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der operative Gewinn der Bonner habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alexandre Iatrides in einer Studie vom Donnerstag. Die Geschäfte im deutschen Heimatmarkt erholten sich. Sorgen um das deutsche Mobilfunkgeschäft hätten die Aktien zuletzt allerdings ausgebremst. Zudem liefern die Geschäfte der Tochter T-Mobile US gut. Sein Kursziel für die T-Aktie will der Experte nun überarbeiten./mis/zb Datum der Analyse: 09.11.2017

ISIN: DE0005557508