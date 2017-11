Von Markus Fugmann

Was für eine Wende! Chinas Medien waren bis vor kurzem nicht wirklich die größten Fans von Donald Trump - vor allem weil der US-Präsident ständig vermeintlich "unfaire" Handelspraktiken Chinas beklagte und für chinesische Waren Einfuhrzölle forderte (davon ist bei Trump inzwischen keine Rede mehr). Dazu der Tabubruch Trumps durch seine Kontakte zur Regierung Taiwans, die einen eklatanten Bruch der bisherigen Ein-China-Politik der USA seit der Regierungszeit von US-Präsident Nixon bedeutete.

Es ist noch nicht lange her, als die Empörung Chinas über den Missile-Militärschlag der USA auf Syrien im April hohe Wellen schlug, dazu die Verärgerung über die aus Sicht Pekings völlig überzogene Hysterie in Sachen Nordkorea und und und. Nicht nur in Chinas staatlichen Medien, vor allem auch in den sozialen Netzwerken war Donald Trump extrem unbeliebt.

So auch etwa bei der in China sehr meinungsbildenen und nationalistischen "Global Times" - einem Organ der kommunistischen Partei Chinas. Dort wurde Trump immer wieder mehr als scharf kritisiert, so etwa im Dezember 2016 wegen Trumps Infragestellung der Ein-China-Politik: Trump, so die "Global Times" damals, sei ein "infantiler Ignorant".

Doch während nun Donald Trump in China weilt und einige "Deals" abgeschlossen hat, ist der Ton ...

Den vollständigen Artikel lesen ...