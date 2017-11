Die Wochen um Weihnachten könnten dem deutschen Einzelhandel erneut einen Rekordumsatz bescheren. Allerdings erwartet der Verband ein geringeres Wachstum als in den Vorjahren. Das hat einen einfachen Grund.

Die deutschen Einzelhändler rechnen im Weihnachtsgeschäft mit einem geringeren Wachstum als in den beiden Vorjahren. Der Umsatz dürfte im November und Dezember zusammen um 3,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 94,5 Milliarden Euro steigen, wie der Branchenverband HDE am Donnerstag in Berlin prognostizierte. 2016 hatte es ein Plus von 4,6 Prozent gegeben, 2015 von 3,3 Prozent.

Für den kleineren Zuwachs macht der Verband vor allem die Tatsache verantwortlich, dass der Dezember diesmal zwei Verkaufstage weniger zählt als ein Jahr zuvor. "Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind gut", sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. "Das Weihnachtsgeschäft wird auch in diesem Jahr ein entscheidender ...

