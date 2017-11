Essen - Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte heute auf den Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung liegen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Analysten würden mit dem Marktkonsensus davon ausgehen, dass das niedrige Niveau um 230.000 Einheiten hier bestätigt werde. Damit würde sich der gute Trend am amerikanischen Arbeitsmarkt fortsetzen: Bereinigt um die Verwerfungen durch die Hurrikans würden die wöchentlichen "Jobless Claims" nach Erachten der Analysten auf monatliche Stellzuwächse oberhalb von 250.000 Einheiten verweisen. Insofern dürfte der Lohndruck am US-Arbeitsmarkt perspektivisch wieder zunehmen.

