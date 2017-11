Reduzierung der Körperschaftsteuer von 35% auf 20% Unverzügliche Erweiterung von Investitionsaufwendungen Einmalige Steuer bei Offshore-Erträgen Abschaffung von Steuervergünstigungen bei Zinsen

Die Zahl der Grenzsteuersätze (Steuerklassen) soll von 7 auf 3 reduziert werden - der höchste Steuersatz bleibt zwar weiterhin bei 39,6%, soll aber erst bei einem höheren Einkommen angesetzt werden Wesentliche Veränderungen bei steuerlich absetzbaren Beträgen - Singles und Paare profitieren auf Kosten von großen Familien ... Den vollständigen Artikel lesen ...

Obwohl Donald Trump sich momentan in Asien befindet, zieht die geplante Steuerreform in den USA die größte Aufmerksamkeit auf sich. In dieser Analyse werden wir einen genaueren Blick auf die Vorschläge der Steuerreform sowie die damit verbundenen Hürden beim Gesetzgebungsverfahren werfen. Anleger sollten sich vor allem auf den US500 und den USDJPY konzentrieren. Die wichtigsten Steuervorschläge: KörperschaftsteuerEin drastischer Schnitt bei der Körperschaftsteuer ist einer der größten Versprechen von Donald Trump und den Republikanern. Zwischen beiden Parteien herrscht allgemeiner Konsens. Es stellt sich jedoch die Frage wie die teuren Veränderungen finanziert werden sollen. Hier könnte es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Kongress und dem Senat kommen. Einkommensteuer