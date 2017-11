Zu den Zahlen: Müchener Rück übertraf im dritten Quartal mit einem operativen Ergebnisrückgang von lediglich minus 1,73 Milliarden Euro - im Vorjahr waren es noch plus 1,02 Milliarden Euro - und einem Nettoergebnis nach Anteilen Dritter von 1,44 Milliarden Euro (VJ: 685 Millionen Euro) die Analystenschätzungen von minus 1,83 Milliarden Euro. Einen leichten Dämpfer gab es bei den Bruttoprämien mit 12,28 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 12,34 Milliarden Euro. Auch bei den Nettoprämien mit 11,70 Milliarden Euro ging es zum Vorjahr 11,88 Milliarden Euro leicht abwärts. Die Naturkatastrophen im dritten Quartal mit dem ungewöhnlich hohen Schadensaufkommen machen der gesamten Branche zu schaffen, der Rückversicherer hofft aber auf höhere Prämien in der kommenden Versicherungsrunde.

Trotz der Milliardenverluste trauen Investoren dem Konzern offenbar einen Sprung zurück in die Gewinnzone zu, was auch das rege Interesse an den Wertpapieren seit einigen Wochen widerspiegelt. Seit ...

