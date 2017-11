Liebe Leser,

an der Börse kamen die neuen Zahlen von BMW nicht gerade gut an - die BMW-Aktien gerieten in einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2017 unter Druck. Gewiss, die Zahl der Auslieferungen konnte im Segment Automobile im dritten Quartal erneut gesteigert werden: Das Plus gegenüber dem Vorjahresquartal lag bei 1,2%, der absolut erreichte Wert bei 590.415 Fahrzeugen, so BMW. Negativ fiel hier die Tochter Rolls-Royce auf, wo der Absatz um 18,4% ... (Peter Niedermeyer)

