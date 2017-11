Erneut präsentiert Siemens-Konzernchef Joe Kaeser ein Rekordergebnis. Vor allem bei der Digitalisierung von Fabriken enteilt Siemens der Konkurrenz. Doch ab jetzt werden die Gewinne wohl stagnieren - aus fünf Gründen.

Der Blick zurück zaubert Siemens-Chef Joe Kaeser ein Lächeln ins Gesicht. Umsatz, Ergebnis, Marge - beinahe überall konnte der Technologiekonzern aus München zwischen Anfang Oktober 2016 und Ende September des laufenden Jahres zulegen. Während US-Konkurrent General Electric sich praktisch selbst zerlegt, verspürte Siemens in den meisten Geschäften zuletzt kräftigen Rückenwind.

Das Problem: Ab jetzt wird es schwieriger. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Kaeser nur noch einen leichten Zuwachs beim Umsatz. Die Ergebnismarge im industriellen Geschäft dürfte zwischen elf und zwölf Prozent liegen, praktisch unverändert zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Und dabei sind die jetzt kommenden, vermutlich erheblichen Aufwendungen für Restrukturierungen im Energiegeschäft noch gar nicht eingerechnet.

Hier die fünf wichtigsten Ursachen für den verhaltenen Ausblick in die Zukunft:

1. Die Krise im Kraftwerksgeschäft

In den vergangenen drei Jahren sind in Deutschland gerade noch zwei große Gasturbinen bestellt worden: eine für ein Kraftwerk in Berlin-Lichterfelde, die andere für ein Kraftwerk in Berlin-Marzahn. Die gesamte Branche sitzt auf gewaltigen Überkapazitäten. Weltweit, schätzt man bei Siemens, können jedes Jahr gut 100 große Turbinen verkauft werden, produzieren kann die Branche allerdings 400. Die Folge: Siemens wird in der Division Power & Gas mehrere Tausend Arbeitsplätze abbauen, ganze Werke sollen geschlossen werden. Der Umbau dürfte ...

