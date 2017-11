Die Wirkung des Lichts auf den Menschen spielt bei der Planung und Installation einer Beleuchtungsanlage eine große Rolle. Denn Licht unterstützt nicht nur das Sehen und schafft eine angenehme Atmosphäre. Vielmehr synchronisiert es auch die innere Uhr, regelt den Biorhythmus des Menschen und beeinflusst auf diese Weise Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Zu dieser Erkenntnis kamen Forscher im Jahr 2002, als sie die retinalen Ganglienzellen im Auge entdeckten. Diese sind mit Bereichen im Gehirn verbunden, die als wichtigstes Steuerzentrum unseres vegetativen Nervensystems gelten.

Die Zellen geben Informationen des Lichts an das Zentrum weiter, das für die Produktion der Hormone Melatonin, Cortisol und Serotonin zuständig ist. Abhängig von der Lichtfarbe und -stärke werden diese ausgeschüttet. So reguliert der Körper die zentrale Stoffwechselfunktion, die Müdigkeit und die Aktivierung des Menschen. Das Hormon Cortisol regt morgens den Stoffwechsel an und macht fit für den Tag. Für zwischenzeitliche Leistungshochs ist Serotonin verantwortlich. Es wirkt stimmungsaufhellend und motivierend. Melatonin senkt die Aktivität vieler Körperfunktionen und regelt insbesondere das Wach- und Schlafverhalten.

Zu wenig Licht verursacht einen niedrigen Melatoninspiegel, der zu schlechtem Schlaf in der Nacht sowie Müdigkeit und Antriebslosigkeit am Tag führt. Sogar ein Verschieben des Schlaf-Wach-Rhythmus ist möglich. Lichtmangel bringt die innere Uhr aus dem Takt, weil das hormonelle Gleichgewicht im Gehirn gestört ist. Licht ist also essentiell für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit - das gilt natürlich auch im Beruf.

Natürlicher Tageslichtverlauf im Büro

Gerade in den Wintermonaten und in Räumen mit geringer Tageslichtversorgung wird die innere Uhr kaum mit dem Tageslicht synchronisiert. Um die biologische Wirkung von Licht erlebbar zu machen, wurde ein Kunstlicht entwickelt, das die natürliche Tageslichtdynamik simuliert. Diese Beleuchtung sorgt am Morgen mit hohen Blauanteilen für einen aktiven Start in den Tag. Im weiteren Tagesverlauf passen sich die Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...