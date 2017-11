Die Maria-Ward-Schulen, ein Gymnasium und eine Realschule in der Bamberger Altstadt für insgesamt 1200 Schülerinnen, wurde erweitert. Für den Neubau hatte das Erzbistum Bamberg 2011 einen Wettbewerb ausgelobt, den die Peck.Daam Architekten gewannen. Die Auseinandersetzung mit dem historischen Baubestand - die Bamberger Altstadt ist als Weltkulturerbe klassifiziert - hatte dabei oberste Priorität.

Wirtschaftlichkeit im Fokus

»Der Entwurf von Peck und Daam überzeugte durch seine kompakte Form und Wirtschaftlichkeit«, sagt Diözesanarchitekt Karl-Heinz Rottmann aus der Bauabteilung des Erzbischöflichen Ordinariats. Der Neubau wurde angesichts der beengten räumlichen Verhältnisse als zurückhaltender Baukörper geplant. In dem nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellten Erweiterungsbau sind neun helle und modern ausgestattete Klassenzimmer, der Kunstbereich, eine Aula und eine Doppelturnhalle untergebracht. Die Entscheidung der Architekten, die Doppelsporthalle in das zweite Untergeschoss zu verlegen, trägt zu einer gelungenen Einbindung in den städtebaulichen Kontext wesentlich bei.

Der Erweiterungsbau besteht aus vier Gebäudeflügeln, die sich ringförmig um einen großzügigen Innenhof anordnen, den die Schülerinnen in den Pausen nutzen können (Bild 1). Diese innere Erschließung sollte als intimer, konzentrierter und introvertierter Rundgang um den Innenhof als Mitte der Schule verstanden und wahrgenommen werden. Das Dach der Turnhalle bildet den Hof auf Erdgeschossniveau, deren Oberlichter mit großzügigen Sitzflächen aus Holz gerahmt wurden. An der nördlichen Seite befindet sich ein dreigeschossiger und an der südlicher Seite des Hofs ein zweigeschossiger Trakt mit Klassenzimmern. Direkt an den Hof schließt sich die Aula mit der hellen Fensterfront an, die Platz für 200 Personen bietet.

Energieeffiziente und umweltschonende Bauweise

Die Qualität von Konstruktion und zeitgemäßer Architektur stand bei den Entscheidungen von Peck.Daam Architekten im Vordergrund. Wichtig waren auch eine energie- und umweltschonende Bauweise ...

