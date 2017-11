Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag zur Mittagszeit leicht im Minus, wobei der SMI sich in einem Range von 40 Punkten um den Schlusskurs vom Mittwoch bewegt. Nach dem Plus von 0,5% am Vortag hielten sich die Anleger wieder etwas zurück, hiess es am Markt. Für etwas Druck auf die hiesigen Märkte sorgt laut Händlern der japanische Nikkei, der zwischenzeitlich deutlich abgesackt war.

In New York hatten am Vorabend schwächere Bankaktien den Markt belastet, weil laut Beobachtern eine mögliche Verzögerung der US-Steuerreform Sorgen bereitet hatte. Im Mittelpunkt des Interesses stehen hierzulande Unternehmenszahlen. Es ist der letzte stark befrachtete Tag der laufenden Berichtssaison.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 12.10 Uhr 0,20% auf 9'246,91 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt 0,23% auf 1'503,76 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,21% auf 10'608,76 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen mittlerweile 22 im Minus und acht im Plus.

Zurich (+0,1%) halten sich nach einem Update zum Geschäftsverlauf unauffällig. Von einem "überraschungsarmen" Zwischenbericht ist am Markt die Rede. Während die Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft in den ersten neun Monaten geringfügig besser als erwartet ausfielen, konnte das Neugeschäft im Lebensversicherungsbereich ...

