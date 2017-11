Plan-les-Ouates - Der Elektronik-Komponentenhersteller Lem ist im ersten Semester des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende September) stärker gewachsen und hat auch mehr verdient als vom Markt erwartet. Für den Rest des Jahres zeigt sich das Management, bei dem es auf das neue Geschäftsjahr hin zu einem Wechsel auf dem CEO-Posten kommt, ebenfalls zuversichtlich.

Den Auftragseingang steigerte Lem gegenüber dem Vorjahr um fast 19% auf 157 Mio CHF und den Umsatz um knapp 15% auf 152 Mio CHF. Die Book-to-bill-ratio verbesserte sich auf 1,03 (VJ 1,00). Mit Ausnahme des Geschäfts konventionelle Automobile hätten alle Bereiche zum Wachstum beigetragen, sagte CEO François Gabella anlässlich einer Telefonkonferenz am Donnerstag.

Das Industriesegment steuerte dabei 124 Mio (+16%) zum Umsatz bei. Am stärksten wuchsen die Umsätze dabei in China, legten aber auch im Rest von Asien und Europa mit tieferen zweistelligen Raten zu. Leicht rückläufig war er in Nordamerika.

Das Automobilsegment erzielte einen Umsatz von 28,5 Mio (+11%). Das Wachstum wurde vom Geschäft mit umweltfreundlichen Automobilen in China, Japan und Korea getragen. Im zweiten Quartal habe der Umsatz in diesem ...

