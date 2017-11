--Selbstgesteckte Ziele 2017 erreicht

--Schwäche im 4. Quartal - industrielle Marge sinkt auf 9,7 Prozent

--Dividende um 0,10 Euro erhöht

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens will mit massivem Personalabbau und Werksschließungen auf strukturelle Veränderungen im Kraftwerksgeschäft und in anderen Geschäftsbereichen reagieren. Nach einem "operativen Rekordjahr" 2017 kündigte Siemens-Chef Joe Kaeser "schmerzhafte Einschnitte" an. Die Kapazitäten müssten angepasst werden, "wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll", sagte er bei Vorlage der Bilanz am Donnerstag.

Der Rückgang des Geschäfts von Power & Gas, nach Umsatz einer der größten Konzernbereiche, hat im vierten Quartal deutliche Spuren im Ergebnis hinterlassen. Insgesamt ging das Ergebnis im industriellen Geschäft im Zeitraum von Juli bis September um 10 Prozent oder 250 Millionen auf 2,2 Milliarden Euro zurück, die Umsatzrendite fiel um 1,2 Punkte und lag mit 9,7 Prozent deutlich unter dem Zielkorridor von 11 bis 12 Prozent.

2017 beendete der Konzern im Rahmen seiner Zielsetzungen. Der Umsatz wuchs auf bereinigter Basis um 3 Prozent, die viel beachtete Marge im industriellen Geschäft lag mit 11,2 Prozent in der angepeilten Spanne.

Für 2018 setzt sich der Konzern die gleichen Ziele wie vor einem Jahr: ein bereinigtes leichtes Umsatzwachstum, eine Book-to-Bill-Quote von über 1 sowie eine Umsatzmarge zwischen 11 und 12 Prozent. Auch der Gewinn je Aktie wird wie zuvor zwischen 7,20 und 7,70 Euro gesehen - das wäre ein Plus von 2 bis 9 Prozent. Allerdings sind in dieser Prognose die noch nicht absehbaren Kosten für den Personalabbau noch nicht enthalten.

Siemens will demnächst über Jobabbau informieren

Zum Ausmaß der Streichungen - in Medienberichten war von bis zu 4.000 bedrohten Stellen und betriebsbedingten Kündigungen die Rede - wollte sich Kaeser nicht äußern. Zunächst würden die Betriebsräte informiert, am Freitag nächster Woche dann die Öffentlichkeit, sagte Arbeitsdirektorin Janina Kugel. Die öffentlichen Spekulationen haben bei der IG Metall für böses Blut gesorgt. 50 Gewerkschafter demonstrierten vor der Siemens-Zentrale und bezeichneten die Kommunikation der Konzernführung als "für unser Unternehmen unwürdig und beschämend". Siemens stellt sich auf lange Verhandlungen ein, will diese aber im Laufe des neuen Geschäftsjahres abschließen.

Neben der Kraftwerkssparte mit 47.000 Beschäftigten weltweit wird es wohl auch im Bereich Prozessindustrie und Antriebe Einschnitte geben. Hier läuft bereits ein Stellenabbau, doch auch hier gibt es Überkapazitäten im Konzern, wie im Verlauf der Pressekonferenz bestätigt wurde.

Das größte Problem hat allerdings Power & Gas. Der Trend zu Erneuerbaren Energien und dezentraler Stromerzeugung hat dem auf Großturbinen ausgerichteten Geschäftsmodell den Boden entzogen. Siemens-Chef Kaeser sagte, seit 2011 habe sich der Gesamtmarkt weltweit halbiert. In diesem Jahr wurden rund um den Globus nur noch 120 Turbinen mit mehr als 100 Megawatt Leistung geordert. Die Marge in diesem Geschäft fiel zuletzt auf 8,3 Prozent. Kaeser geht davon aus, dass sich der Markt bei etwa 110 Bestellungen stabilisieren, aber nicht wieder erholen wird.

Sorgen macht derzeit auch die spanische Windturbinentochter Siemens Gamesa. Sie leidet unter massivem Preisdruck für Onshore-Anlagen und zuletzt auch rückläufigem Geschäft. Abschreibungen führten im abgelaufenen Quartal zu einem Verlust von 92 Millionen Euro. Um das Unternehmen zu stabilisieren, in das Siemens im April seine eigene Windkraftsparte eingebracht hat, sollen weltweit 6.000 Stellen wegfallen, mehr als ein Fünftel der Belegschaft. Außerdem streicht Siemens Gamesa seine Modellpalette von Onshore-Windkraftanlagen um zwei Drittel zusammen.

Keine positiven Impulse von Medizintechnik

Aus den Wachstumsbereichen Digitale Fabrik und Medizintechnik, die zusammen etwa die Hälfte des Gewinns im industriellen Geschäft beisteuern, blieben im Schlussquartal positive Impulse aus. Die Digital Factory verbuchte wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Mentor Graphics ein leicht rückläufiges Ergebnis, in der Medizintechnik war es unverändert.

Siemens will Healthineers im ersten Halbjahr 2018 an die Börse bringen. Hier sei man exakt im Zeitplan, erklärte Kaeser. Als Teil der Vorbereitung wechselt Siemens den Finanzvorstand aus, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Der Konzern wird bei dem IPO Kasse machen, aber die Mehrheit an der Medizintechnik behalten. Analysten schätzen, dass Siemens durch das Listing 8 bis 12 Milliarden Euro zufließen könnten.

Ob die Healthineers-Aktie in Frankfurt oder New York gelistet wird, blieb unklar. Das werde in den nächsten Wochen entschieden, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas. Zwar seien deutlich mehr Wettbewerber in den USA notiert, zugleich habe sich die Neigung, deutsche Unternehmen an einer US-Börse zu listen, deutlich nachgelassen.

Die Aktionäre können sich mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr nicht beklagen: Sie sollen eine Dividende erhalten, die mit 3,70 Euro um 10 Cent über der des Vorjahres liegt. Siemens erhöht auch die Bonuszahlungen für die eigenen Mitarbeiter. 400 Millionen stehen als Ausschüttung zur Verfügung, überwiegend in Form von Aktien.

