Frankfurt am Main (ots) -



- LeaseWeb ist am Stand 727 auf Deutschlands größtem Cloud-Treffen



- Vortrag: 28. November, 11:40 Uhr: "Best Practices" für die digitale Transformation



- Checklisten und Kosten-Nutzen-Analyse anhand eines konkreten Fallbeispiels



Die digitale Transformation ist keine Option mehr, sondern ein Muss für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen. Mit dieser deutlichen Ansage geht LeaseWeb, eines der weltweit größten Hosting-Netzwerke, auf die diesjährige Cloud Expo Europe in Frankfurt. Vom 28. bis 29. November stellt die LeaseWeb Deutschland GmbH ihr umfassendes Angebot für die digitale Transformation auf Deutschlands größtem Zusammentreffen von Cloud-Spezialisten am Stand 727 vor. Das Leistungsportfolio reicht von Bare-Metal-Servern über Private und Public Cloud-Lösungen bis hin zu Content Delivery Networks. Dank der skalierbaren Infrastruktur von LeaseWeb können Unternehmen die Services jeweils in dem Maße in Anspruch nehmen, in dem sie im Zuge der Digitalisierungsstrategie benötigt werden. Dadurch entfallen einerseits hohe Anfangskosten und andererseits steht dennoch eine hochperformante Infrastruktur zur Verfügung, soweit sie für die digitale Transformation benötigt wird.



LeaseWeb-Geschäftsführer Benjamin Schönfeld erklärt: "Die digitale Transformation ist keine einmalige Umstellung, sondern ein fortwährender Prozess, der Auswirkungen auf alle Fachbereiche und auf alle Aspekte der IT hat. Dabei spielt die Hybrid Cloud eine Schlüsselrolle, um den Prozess zu starten und sich mit immer neuen konkreten Schritten auf die, wie man ruhig sagen kann, digitale Revolution vorzubereiten."



Auf der Cloud Expo Europe zeigt LeaseWeb am 28. November um 11:40 Uhr in einem Vortrag mit dem Thema "Hybrid Cloud als strategische Business Entscheidung" praxisnahe Wege zur digitalen Transformation auf. Dabei erfolgt der Einstieg über "Best Practice"-Beispiele, die als besonders gelungene Anregungen dienen. Anhand von Checklisten können die Teilnehmer einschätzen, welche Lösungen für ihre Anforderungen in Fragen kommen. Die Entwicklung einer Kosten-Nutzen-Analyse anhand eines Fallbeispiels rundet den Vortrag ab.



Über LeaseWeb



LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..



OTS: LeaseWeb Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113658 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113658.rss2



Weitere Informationen:



LeaseWeb Deutschland GmbH, Anja Müller, Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main, E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de