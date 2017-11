FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Verluste am Donnerstagmittag im Sog eines gestiegenen Eurokurses ausgeweitet. Zuletzt fiel das Börsenbarometer um 0,91 Prozent auf 13 260,38 Punkte. Mit Blick auf die Charttechnik sieht Analyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel nun erst einmal Platz nach unten bis an die Anfang November entstandene Kurslücke bei 13 229 Zählern. Damals hatte der Dax seine jüngste Rekordrally nochmals beschleunigt. Nach dem starken Lauf mit einem Plus von mehr als 12 Prozent seit Ende August und dem Sprung auf eine Bestmarke bei 13 525 Punkte kommt die Verschnaufpause für viele Marktbeobachter allerdings nicht überraschend./mis/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0280 2017-11-09/13:24