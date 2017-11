Wie ein Opernstar in New York eine kleine Theateraufführung besucht und sich dabei bemüht, trotz einer göttlichen Stimme keine Allüren zu zeigen. Große Oper und kleines Theater - in New York kommt alles eng zusammen.

Richard ist ein älterer Schauspieler und Regisseur mit einer sonoren Stimme, die ihm eine gewisse Autorität verleiht. Er spielt auch Klavier. Er wohnt seit Jahrzehnten in meiner Straße in einem Apartment-Komplex mit preisgünstigen Wohnungen für Künstler. Richard trägt gerne Anzüge und bunte Krawatten, manchmal einen Hut und hin und wieder eine Brille mit runden, rosa Gläsern. Im Wahlkampf lief er mit einem Anstecker für Bernie Sanders herum und erklärt jedem, dass er Hillary Clinton noch weniger leiden kann als Donald Trump.

Richard ist Literat. Er hat das Stück "Le roi s'amuse" von Victor Hugo aus dem Französischen ins Englische übersetzt und eine Aufführung in der Lounge unserer Kirchengemeinde auf die Beine gestellt. Er macht das häufiger: kleine Aufführungen organisieren. Die Schauspieler sind meist Freunde oder Bekannte, häufig auch Mitglieder der Gemeinde. Es wird ohne Kostüme gespielt und mehr gelesen als auswendig vorgetragen. Das Publikum umfasst meist kaum mehr als 20 andere Freunde und Bekannte. Der Eintritt ist frei, und gegen eine Spende bekommt man in der Pause Wein und Kekse.

Solche kleinen Aufführungen oder Lesungen gibt es häufig in New York. Wenn wegen der großen Konkurrenz kaum Geld zu verdienen ist, bieten sich Projekte mit geringem Aufwand an.

Ich habe mir "Le roi s'amuse" angeschaut. Richard führte Regie. Chuck spielte eine der Hauptrollen. Chuck ist richtig im Geschäft, manchmal ist er Monate lang mit einem Musical auf Tournee. Paul untermalte das Stück hin und wieder mit Einlagen am Klavier. Paul ist ...

