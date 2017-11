Mainz (ots) -



ab Mittwoch, 15. November 2017, 18.30 Uhr, 3sat Mit Erstausstrahlungen



Noch bis zum 17. November tagt in Bonn die 23. UN-Klimakonferenz. Ziel ist die Umsetzung eines Fahrplans, mit dem das Pariser Klima-Abkommen aus dem Jahr 2015 umgesetzt werden kann. Der soll dann beim nächsten Klimagipfel 2018 in Polen verabschiedet werden. Anlässlich der Konferenz zeigt 3sat im Rahmen seines Schwerpunkts "Klimakrise" von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. November 2017, insgesamt 18 Sendungen rund um den Klimawandel, darunter sechs Erstausstrahlungen.



Das Wissenschaftsmagazin "nano" berichtet in zwei Sondersendungen "nano spezial: Klimagipfel live" am Mittwoch, 15. November 2017, 18.30 Uhr, und Freitag, 17. November 2017, 18.00 Uhr, live aus Bonn: Moderatorin Yve Fehring meldet sich direkt aus der "Bula-Zone", wo die Verhandlungen stattfinden. Dort ordnet sie zusammen mit dem Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif die Arbeit der Delegierten ein und beleuchtet das Tagesgeschehen.



Die Dokumentation "Klimakiller Holzkohle" widmet sich am Mittwoch, 15. November 2017, um 20.15 Uhr dem Thema Kohleproduktion, laut UN einer der Hauptursachen für die Entwaldung Afrikas. Die Erstausstrahlung zeigt, wie in Nigeria und im Kongo Holzkohle erzeugt wird und wie diese in die EU gelangt. Im Anschluss um 21.00 Uhr berichtet die Dokumentation "Die Prophezeiung der Yupik" (Erstausstrahlung), was der Klimawandel für das Leben der Yupik in Alaska bedeutet. Schrumpfende Eisberge, tauende Permafrostböden und aussterbende Tierarten stellen das Eskimovolk vor ungeahnte Probleme.



Am Donnerstag, 16. November 2017, 20.15 Uhr, verdeutlicht die Dokumentation "Das Erdzeitalter des Menschen", wie die durch Menschen verursachte Emission von Treibhausgasen, die Übersäuerung der Ozeane und die weltweite Ausbeutung von Ressourcen uns und unsere Umwelt belasten. Als Experte kommt Prof. Stefan Aykut zu Wort. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen um 21.00 Uhr in "scobel: Klimafrust" (Erstausstrahlung) über Chancen und Hindernisse auf dem Weg zu einer neuen Klimapolitik.



Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro: Wirtschaftswachstum versus Klima" (Erstausstrahlung) beleuchtet am Freitag, 17. November 2017, 21.00 Uhr, die katastrophalen Auswirkungen des unaufhörlichen Wachstums und sucht nach Alternativen.



Das komplette Programm zum Schwerpunkt "Klimakrise" und "Die Prophezeiung der Yupik" als Video-Stream: http://ly.zdf.de/GZXMK/



