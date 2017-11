Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1638 USD und damit etwas mehr als am Morgen. Gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro in einer engen Bandbreite wenig unterhalb der Marke von 1,16 CHF. Aktuell notiert der Euro bei 1,1591 nach 1,1585 CHF am Morgen. Der amerikanische Dollar verlor derweil zu vielen ...

