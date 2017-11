DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.582,60 -0,32% +15,58% Euro-Stoxx-50 3.632,70 -0,61% +10,40% Stoxx-50 3.203,97 -0,59% +6,42% DAX 13.263,57 -0,89% +15,53% FTSE 7.493,82 -0,48% +4,91% CAC 5.438,89 -0,59% +11,86% Nikkei-225 22.868,71 -0,20% +19,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,77 -47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,92 56,81 +0,2% 0,11 -0,3% Brent/ICE 63,63 63,49 +0,2% 0,14 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,02 1.281,40 +0,4% +5,62 +11,8% Silber (Spot) 17,12 17,04 +0,4% +0,08 +7,5% Platin (Spot) 937,45 932,00 +0,6% +5,45 +3,8% Kupfer-Future 3,08 3,10 -0,7% -0,02 +21,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Erneut sind Impulse eher Mangelware. Ob die wöchentlichen US-Erstanträge, als einziger Termin auf der Agenda, den Markt bewegen werden, bleibt abzuwarten. Einen Impuls könnte der am Freitag anstehende Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für November bringen. Auf der Unternehmensseite werden nachbörslich Walt Disney und News Corp einen Blick in ihre Bücher gewähren. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine knapp behauptete Eröffnung hin. Übergeordnet bleiben die Entwicklungen um die US-Steuerreform im Fokus. Hier hatte es zuletzt Sorgen hinsichtlich der Umsetzung gegeben. Positive Nachrichten gibt es von der Asien-Reise von US-Präsident Donald Trump. Die USA und China haben Handelsvereinbarungen mit einem Gesamtumfang von 253,4 Milliarden Dollar verkündet. Die Abkommen erstrecken sich unter anderem auf die Branchen Energie, Luftfahrt und Elektronik. Auch Autobauer und Nahrungsmittelkonzerne profitieren von den Deals. Beteiligt sind unter anderem die US-Unternehmen Caterpillar, General Electric und Qualcomm.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter tendieren die Börsen in Europa am Donnerstagmittag. "Die Berichtssaison hat einige Überraschungen parat", so ein Marktteilnehmer. Allein neun Unternehmen aus dem DAX haben ihre Zahlen vorgelegt. Die Unternehmen lieferten zwar überwiegend, für eine schnelle Wiederaufnahme der Rekordjagd im DAX reiche das aber nicht aus, heißt es. Leichter Gegenwind kommt vom Euro, der zur Mittagszeit zum Dollar zulegt auf 1,1640, nachdem er zuletzt um die 1,16er Marke pendelte. Die Strategen der Deutschen Bank machen auf eine deutliche Abschwächung des Gewinnwachstums der im Stoxx-600 enthaltenen Unternehmen im dritten Quartal aufmerksam. Die Gewinnerholung beginne sich zu normalisieren. Nach einem breit angelegten Gewinnsprung im ersten Quartal und einem von den Finanzwerten getriebenen Anstieg im zweiten Quartal schwäche sie sich nun ab. Prosieben stehen stark unter Druck, belastet von der bereits vierten Prognosesenkung im laufenden Jahr sowie einer extremen Verschlechterung der charttechnischen Situation. Anleger strafen die Aktie mit einem Abschlag von 9 Prozent ab. Beim Konkurrenten RTL läuft es besser. Er hat die Ergebnisprognose erhöht. Nach anfänglichen Gewinnen geben RTL aber nun 0,2 Prozent ab. Den Analysten von Bernstein zufolge hat die Deutsche Telekom (Kurs plus 0,3 Prozent) im dritten Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der Ausblick verbessere sich. Commerzbank gewinnen 2,7 Prozent. Der von der Commerzbank ausgewiesene Nettogewinn von 472 Millionen Euro habe grundsätzlich der Erwartung des Marktes entsprochen, halten die Analysten der UBS fest. Auf der Verliererseite stehen Siemens mit einem Abschlag von 2,8 Prozent. Die Auftragseingänge seien zwar sehr gut, heißt es, der Ausblick mit der Prognose eines lediglich "leichten organischen Wachstums" im kommenden Jahr entspreche aber nicht den hohen Erwartungen des Marktes an die Konjunktur im Industriebereich. Deutsche Post zeigen sich knapp behauptet. Der Nachsteuergewinn liege deutlich über der Erwartung, die anderen Kennziffern zumeist im erwarteten Rahmen. Im Rahmen der Erwartungen liegen die Zahlen von Merck. Auch die Zahlen der Munich Re entsprechen etwa den Schätzungen. Beide Aktien liegen knapp im Plus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1636 +0,20% 1,1613 1,1584 +10,6% EUR/JPY 131,81 -0,11% 131,96 131,68 +7,2% EUR/CHF 1,1584 -0,05% 1,1590 1,1587 +8,2% EUR/GBP 0,8870 +0,42% 0,8832 1,1307 +4,1% USD/JPY 113,29 -0,30% 113,64 113,67 -3,1% GBP/USD 1,3119 -0,22% 1,3148 1,3098 +6,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag volatil gezeigt. Zunächst knüpften die Indizes nach einem Tag Pause an den Höhenflug vom Dienstag an, anschließend kamen die Kurse deutlich zurück, die Mehrzahl der Börsen verbuchte Abgaben. Ausgangspunkt der Bewegung war eine Achterbahnfahrt in Japan, wo der japanische Leitindex erstmals seit Januar 1992 über die runde Marke von 23.000 Punkten sprang, um dann steil nach unten abzudrehen. Nach Aufschlägen von 2 Prozent fiel der Nikkei über 1 Prozent ins Minus. Die Indizes in Hongkong und Australien erklommen frische Zehnjahreshochs und hielten sich im Plus. In Japan löste der steigende Yen heftige Gewinnmitnahmen aus. Auch anderswo kamen die Indizes in der Folge von ihren Tageshochs zurück. Wie schon zuletzt taten sich Händler mit einer Erklärung für die zunächst zu beobachtende Kauflaune schwer, zumal die Vorgaben aus den USA eher mau waren. Gestützt hatte zunächst eine anziehende Inflation in China. Dort waren sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise im Oktober stärker als erwartet gestiegen.

CREDIT

Am Markt für Kreditausfallrisiken zeigen sich die Risikoaufschläge am Donnerstag weitgehend unverändert. "Die Anleger bleiben angesichts der Anleihenkäufe durch die EZB gelassen", sagt ein Marktteilnehmer. Risiko werde deshalb kaum bezahlt. Sowohl der iTraxx Europe als auch der iTraxx Senior Financial befinden sich weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. "Irgendwann kann der Schuss nach hinten losgehen", sagt der Marktteilnehmer. Angesichts der niedrigen Zinsen bei Staatsanleihen seien Verluste - so sie denn entstehen sollten - kaum durch risikoärmere Anlagen aufholbar.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank-Finanzvorstand präzisiert Jahresgewinnprognose

Nach dem Gewinn im dritten Quartal nimmt das Jahresergebnisziel der Commerzbank Formen an. Wie Finanzvorstand Stephan Engels in einer Analystenkonferenz erklärte, sieht er das Konzernergebnis 2017 bei um die 100 Millionen Euro. Bisher hatte die Commerzbank von einem "leicht positiven Konzernergebnis" gesprochen.

Deutsche Telekom hebt Ergebnisprognose dank US-Tochter erneut leicht an

Die Deutsche Telekom hat auch im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und im Gefolge ihrer US-Tochter und getragen vom anhaltenden Aufwärtstrend auf dem Heimatmarkt zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre EBITDA-Prognose leicht angehoben. Beim Free Cashflow wird unverändert ein Anstieg um etwa 12 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro erwartet.

Siemens will 2018 Marge und Wachstum halten - höhere Dividende

Siemens hat sich nach einem starken Geschäftsjahr identische Ziele für das neue Jahr gegeben. Der Technologiekonzern kündigte bei Vorlage der Jahresbilanz ein leichtes organisches Wachstum für 2018 an. Das Industriegeschäft soll zwischen 11 und 12 Prozent Umsatzrendite abwerfen und der Gewinn je Aktie bei 7,20 Euro bis 7,70 Euro landen.

Adidas erhöht Gewinn prozentual zweistellig - Jahresziele bestätigt

Adidas hat im dritten Quartal 2017 die Gewinne aufgrund starken Wachstums im Online-Geschäft, bei der Marke Adidas und in China und Nordamerika prozentual zweistellig gesteigert. Der Sportartikelhersteller bestätigte den im August angehobenen Ausblick für 2017. Operativer Gewinn und Nettogewinn übertrafen die Schätzungen der Analysten.

Merck KGaA wird wegen Gegenwind von Währungsseite vorsichtiger

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im dritten Quartal dank des Gewinns aus dem Verkauf des Biosimilars-Geschäfts deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings spürt der DAX-Konzern weiter Gegenwind von der Währungsseite: Der Umsatz stagnierte auf Vorjahresniveau.

Deutsche Post steigert Umsatz und Gewinn in 3Q - Ziele bestätigt

Die Deutsche Post hat im dritten Quartal operativ wegen des florierende Welthandels, des Online-Bestellbooms und der Briefwahlen den Umsatz und Gewinn gesteigert und sieht sich auf gutem Wege, die Gewinnziele für 2017 und danach zu erreichen. Der Nettogewinn übertraf die Erwartungen der Analysten, Umsatz und operativer Gewinn lagen leicht darunter.

Merck sieht für Spartenverkauf keine Konkurrenz durch Pfizer

Der Pharmakonzern Merck wirbt um Käufer für sein Consumer-Health-Geschäft - zeitgleich mit dem US-Konkurrenten Pfizer, der sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten ebenfalls auf den Prüfstand gestellt hat. Die Merck KGaA hat die Angebotsunterlagen für ihre Sparte inzwischen verschickt.

Munich Re sieht Dividende trotz reduzierter Prognose nicht gefährdet

Trotz des von verheerenden Naturkatastrophen verursachten Milliardenverlusts im dritten Quartal und der deshalb zusammengestrichenen Jahresprognose sieht der Finanzvorstand der Munich Re die Dividende für 2017 nicht gefährdet. "Die Schüttungsfähigkeit ist voll gegeben", sagte Jörg Schneider in einer Telefonkonferenz.

Marke Volkswagen erzielt kräftiges Absatzplus im Oktober

Der Volkswagen-Konzern hat die Auslieferungen seiner Kernmarke auch im Oktober dank guter Verkäufe in China rasant gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden von der Marke Volkswagen 550.900 Einheiten an die Kunden übergeben, 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Audi legt in China deutlich zu - weltweit Absatzplus

Beflügelt von einem zunehmend stärkeren Wachstum in China hat Audi im Oktober auch weltweit mehr Premiumautos verkauft. Insgesamt setzte die Volkswagen-Tochter mit 158.750 Fahrzeugen 5,3 Prozent mehr ab als vor einem Jahr. Von Januar bis Oktober lag der Absatz mit 1,54 Millionen Autos aber noch um 1,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Conti steigert Gewinn kräftig und bestätigt Prognose

Continental hat dank guter Geschäfte mit der Autobranche im dritten Quartal bei höheren Umsätzen auch mehr verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern. Für das kommende Jahr stellte Continental in Aussicht, dass sich die Erholung bei den Rohstoffpreisen positiv auswirken dürfte.

Stada wächst weiter und bestätigt Prognose

Der Arzneimittelhersteller Stada hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Zu dem Wachstum trugen beide Geschäftsbereiche bei. Dabei konnte die Stada Arzneimittel AG sowohl im Generika- als auch im Markengeschäft die Margen steigern. Unter dem Strich drückte eine höhere Steuerquote den Gewinn um fast ein Drittel.

CTS Eventim baut mit Übernahme Live Entertainment-Geschäft aus

CTS Eventim, ein Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt 60 Prozent der Anteile am italienischen Musik- und Live Entertainment-Anbieter Friends & Partners, dem neuen Hauptunternehmen des Promoters Ferdinando Salzano. Mit der Übernahme erhalte man ein weiteres Standbein im italienischen Live Entertainment-Markt, erklärte der MDAX-Konzern.

SLM Solutions senkt im Quartal Verlust und setzt auf Trendwende

Der 3D-Druckerproduzent SLM Solutions hat im dritten Quartal 2017 den Umsatz deutlich gesteigert und die Verluste eingegrenzt und sich auch dank des guten Auftragseingangs vor einer Rückkehr auf den Wachstumspfad. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Compugroup Medical leidet unter Anlaufkosten und Abschreibungen

Der Softwarekonzern Compugroup Medical hat im dritten Quartal 2017 wegen hoher Anlaufkosten für den Roll-Out der Telematik-Infrastruktur und Abschreibungen weniger verdient als im Vorjahr, die Prognosen aber bekräftigt. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten fiel auf 4,14 Millionen von 9,6 Millionen Euro im Vorjahr.

SMA Solar wegen Lieferproblemen etwas pessimistischer

Belastet von Lieferengpässen bei Bauteilen ist SMA Solar etwas pessimistischer für den Umsatz im Gesamtjahr. Nach dem dritten Quartal, in dem SMA in allen Segmenten operativ einen Gewinn erzielte, aber einen Erlösrückgang verzeichnete, dürfte der Umsatz 2017 nur am unteren Ende der bisher genannten Bandbreite von 900 bis 950 Millionen Euro liegen.

SGL profitiert von steigender Nachfrage und erhöht Ausblick

SGL Carbon hat in den ersten neun Monaten 2017 weiter Boden bei ihrer Neuausrichtung gutgemacht und den Verlust abermals eingegrenzt. Dank der erfolgreichen Entwicklung besonders im Bereich Graphite Materials & Systems (GMS) erhöht die Gesellschaft den Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2017.

TLG Immobilien wächst weiter und erhöht erneut die Prognose

Die TLG Immobilien hat in den ersten neun Monaten 2017 die Mieterlöse weiter erhöht und schraubt erneut die Prognose hoch. Die Mieteinnahmen stiegen dank Mieterhöhungen und Neuvermietungen um 13,5 Prozent auf 117,3 Millionen Euro. Die Funds from Operations (FFO) legten um 19,6 Prozent auf 70,1 Millionen Euro zu.

Wacker Neuson verbucht ein starkes dritten Quartal

Der Baumaschinenkonzern Wacker Neuson hat seinen Gewinn im dritten Quartal 2017 unter dem Strich fast verdreifacht und auch den Umsatz kräftig gesteigert. Für das laufende vierte Quartal ist das SDAX-Unternehmen zuversichtlich und erwartet im Gesamtjahr Umsatz und Ergebnis am oberen Ende der Prognosespanne.

Hamborner Reit bekräftigt Prognose 2017

Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Hamborner Reit AG ist in den ersten neun Monaten 2017 weiter gewachsen und bekräftigt den Ausblick. Die Miet- und Pachterlöse im Berichtszeitraum liegen mit insgesamt 54,6 Millionen Euro um 20,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Patrizia Immobilien kauft für 90 Millionen Euro zu

Die Patrizia Immobilien AG hat ein deutsches Wohnportfolio mit über 800 Wohnungen für rund 90 Millionen Euro erworben. Zum Portfolio gehören zudem 33 Gewerbeeinheiten sowie 369 Stellplätze. Der Ankauf erfolge im Auftrag institutioneller Investoren für einen von Patrizia verwalteten Immobilienfonds, teilte das SDAX-Unternehmen mit.

Heidelberger Druck wird im zweiten Quartal profitabler

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat ihren Gewinn im zweiten Quartal bei rückläufigen Erlösen gesteigert. Zudem bestätigte das Unternehmen den Ausblick für das laufende Jahr. Im zweiten Geschäftsquartal erzielte das SDAX-Unternehmen einen Nachsteuergewinn von 16 Millionen Euro nach 9 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Singulus grenzt Verlust ein und bestätigt Prognose

Die Singulus Technologies AG hat ihren Umsatz im dritten Quartal gesteigert und den Verlust eingegrenzt. Der Maschinenhersteller bestätigte den Ende September gesenkten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Im dritten Quartal legte der Auftragseingang wegen eines Großauftrags aus China deutlich auf 27,3 von 12,6 Millionen Euro zu.

Maschinenbauer SMT Scharf erhöht den Ausblick

Der Maschinenbauer SMT Scharf AG erhöht Umsatz- und EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2017. Zur Begründung verweist die Gesellschaft auf den "positiven Geschäftsverlauf, auch bedingt durch die anhaltende Aufhellung des Branchenumfelds in den ersten neun Monaten 2017".

Modekonzern Tom Tailor kommt mit Restrukturierung aus den roten Zahlen raus

Der Modekonzern Tom Tailor kommt mit seinem Konzernumbau voran. So verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den ersten neun Monaten zum Vorjahr um 66 Prozent auf 52,8 Millionen Euro. Zugleich kamen die Hanseaten beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus den roten Zahlen heraus.

Handelskonzern Baywa zeigt sich in robuster Verfassung

Der Handelskonzern Baywa hat in den ersten neun Monaten des Jahres mehr verdient und umgesetzt. So verbesserte sich der Umsatz von 11,4 Milliarden auf 12 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging von 85,4 Millionen auf 90,3 Millionen Euro nach oben.

Phoenix Solar rutscht immer tiefer in die Verlustzone

Die in einem äußerst schwierigen Marktumfeld tätige Phoenix Solar gerät immer tiefer in einen Abwärtsstrudel. So verschlechterte sich das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich von minus 0,4 Millionen Euro auf einen Verlust von 9,3 Millionen Euro. Zugleich brach der Umsatz um 41,4 Prozent auf 63,5 Millionen Euro ein.

Immobilienkonzern WCM kommt mit glänzenden Zahlen in die Hände der TLG

Der Immobilienkonzern WCM sieht sich für die Übernahme durch den bisherigen Konkurrenten TLG gut gerüstet. Das Konzernergebnis der WCM lag in den ersten neun Monaten mit 17 Millionen Euro knapp über den 16,9 Millionen Euro des Vorjahres. Zugleich schnellten die Mieterlöse von 23,8 Millionen auf 34,6 Millionen Euro empor.

Beim Medizintechnik-Spezialisten Eckert & Ziegler läuft es rund

Beim Strahlen- und Medizintechnikspezialisten Eckert & Ziegler stehen die Zeichen auf volle Fahrt voraus. Der Gewinn je Aktie schoss in den ersten neun Monaten des Jahres um 63 Prozent auf 2,32 Euro nach oben. Dem Erfolg des Segments Radiopharma, aber auch einer Sondereinnahme durch einen Spartenverkauf, verdanken die Berliner den glänzenden Gewinn.

Modekette Adler kommt operativ nicht aus den roten Zahlen raus

Die Modekette Adler hat auch weiterhin zu kämpfen. So gelang zwar in den ersten neun Monaten des Jahres beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Statt einem Verlust von 7,7 Millionen Euro steht jetzt ein Gewinn von 6,6 Millionen Euro in den Büchern.

Fair Value legt beim Gewinn deutlich zu

Die Fair Value Reit-AG hat in den ersten neun Monaten 2017 die Ergebniskennziffern deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Überschuss bei dem Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien konzentriert, stieg von 4,5 auf 7,4 Millionen Euro.

Bertelsmann bestätigt nach guten neun Monaten Jahresprognose

