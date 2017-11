Frankfurt - Seit Mittwoch sind drei neue Exchange Traded Funds (ETFs) des Emittenten UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit zwei der neuen Rentenindex-ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von auf Euro lautenden, inflationsgebundenen Staatsanleihen zu partizipieren, die über ein Investment Grade-Rating verfügen würden. Die beiden ETFs würden sich hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen unterscheiden. Anleger hätten die Möglichkeit, in Anleihen mit einer Laufzeit von ein bis zehn Jahren oder in Anleihen mit einer Laufzeit von über zehn Jahren zu investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...