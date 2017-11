Zusammenfassung:

Europäische Aktienmärkte starten fest in den Handelstag DAX® (DE30 in der xStation 5) immer noch nah an seinem technischen Schlüsselniveau Drei Aktienwerte (ProSiebenSat1, Siemens, Adidas) belasten den deutschen Leitindex

Nach erfolgreichen Sitzungen in Übersee und positiven Tendenzen auf den asiatischen Märkten begann der Handelstag heute freundlich. Während der Yen am Morgen etwas höher gehandelt wurde, was ein Anzeichen für einen möglichen Risk-Off-Modus bedeuten könnte, während der US-Dollar gegenüber seinen Mitbewerbern etwas an Schwung verliert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der DAX® (DE30) etwas abgerutscht. Daher lohnt es sich, die aktuelle technische Sichtweise genauer zu betrachten.

DE30 testet eine wichtige Unterstützung und könnte sich bei Erreichen dieser nach unten orientieren. Quelle: xStation 5 Der deutsche Leitindex konnte seine Zugewinne vom Mittwoch nicht halten und eröffnete daher am Morgen tiefer. Derzeit testet der DAX® (DE30) ein wichtiges Unterstützungsniveau in der Nähe von 13.30 Punkten. Falls die Bären den Kurs unter ...

