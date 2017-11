Zürich - Die Immobiliengesellschaft Züblin weist für das erste Semester des Geschäftsjahres 2017/18 (per 30.9.) einen klaren Verlust aus. Grund hierfür sind Umgliederungen und Auflösungen von Reserven aus Absicherungsgeschäften sowie aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich in Deutschland. Züblin sieht seine mehrjährige Restrukturierung nun als abgeschlossen an und sucht wieder nach neuen Investitionsobjekten in der Schweiz.

Unter dem Strich steht ein Verlust von 30,4 Mio CHF, wie den am Donnerstag publizierten Halbjahreszahlen zu entnehmen ist. Bereinigt um die Reservenauflösungen habe dagegen ein positives Gesamtergebnis in der Höhe von 5,5 Mio CHF resultiert, betont Züblin.

Stabiler Mietertrag

Der Mietertrag aus fortzuführenden Geschäftsbereichen belief sich in den ersten sechs Monaten auf 4,0 Mio CHF (-1,3%). Dazu kam eine Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften in Höhe von 1,2 Mio CHF (VJ +3,5 Mio). Die Vermietungsaktivitäten in einem "stabilen Marktumfeld", aber auch weitere Kostensenkungen, hätten zu einem EBIT von 3,0 Mio CHF (VJ 5,0 Mio) geführt, schreibt das Unternehmen.

Belastend wirkten sich im fortzuführenden Geschäft ...

