Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, hat kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit Authentise Inc. ("Authentise") aus den USA unterzeichnet. Authentise Inc. ist ein führender Anbieter von Software zur Prozessautomatisierung in der additiven Fertigung. Die von Authentise entwickelte Software unterstützt Kunden von SLM Solutions beim Ausbau additiver Fertigungskapazitäten durch erhöhte Effizienz, Transparenz und Qualität in der Anwendung von SLM-Maschinen.

Henner Schöneborn, Vorstand der SLM Solutions Group AG: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Authentise, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...