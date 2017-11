Kultur steht im Mittelpunkt der staatsbildenden Maßnahmen der VAE

Über die kulturellen Werte einer Nation und die Vision der Führung für seine Bürger wird vieles deutlich, wenn sich eine Buchmesse für ein Massenpublikum in einen Ort für Diskussionen auf hoher Ebene verwandelt. Als weltweit erstes Ereignis seiner Art haben die Kabinettsmitglieder der VAE ihre Kanzleien verlassen, um ein Treffen abzuhalten inmitten von 1,5 Millionen Titeln, Tausenden von Schul- und Universitätsstudenten und Literaturliebhabern der 36. internationalen Buchmesse von Sharjah (SIBF), die mittlerweile die drittgrößte weltweit ist.

During the UAE Cabinet Meeting at Sharjah International Book Fair 2017 (Photo: Dubai Government Media Office)