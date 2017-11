Berlin (ots) - Erfolgreiche Blogger, Instagrammer und Content Creator der Berliner Blogfabrik zeigen beim ersten PR Report Influencer Camp am 16. November im Kosmos in Berlin, wie PR-Profis erfolgreich Social Media einsetzen. In einem von vier PR-Workshops erklären Paul Ohmert und Anton Knoblach, wie man gute Videos produziert und für Buzz im Netz sorgt. Ohmert und Knoblach arbeiten für Kunden wie Mercedes-Benz Rent, Alpecin und Lufthansa. Blogfabrik-Geschäftsführer Volker Zanetti und Blogger Joab Nist von "Notes of Berlin" informieren über die Kraft partizipativer Online-Communities. Die beiden Journalistinnen Anne Krüger ("Mediasteak") und Laura Pohl vermitteln in ihrem Workshop das "1 x 1 des Unternehmensblogs - von Wordpress bis SEO". Und Kiezlektor Damian Makowski weiß, wie man's einfach sagt und Online-Texte verfasst, die auch gelesen werden.



Das Influencer Camp ist Teil des PR Report Camps 2017. Parallel zu den vier PR-Workshops werden am diesjährigen Camp die 25 besten PR-Cases Deutschlands 2017 gezeigt. In einem eigenen Programmteil präsentieren 30 PR-Talente 2017 insgesamt 15 PR-Konzepte für Start-ups. Und zeitgleich findet im Foyer des Kosmos das größte PR-Karriereforum Deutschlands statt. Mehr als 20 Top-PR-Profis stehen für individuelle Karrieregespräche zur Verfügung, darunter Andreas Grafemeyer, Leiter Externe Kommunikation bei Bertelsmann, Barbara Schädler, Leiterin Communications & Political Affairs bei E.ON SE, Christian Maertin, Leiter Corporate Communications and Media Relations bei Bayer, Anke Schmidt, Leiterin Communications & Government Relations bei BASF, Alexander Leinhos, Leiter Externe Kommunikation Vodafone, Oliver Santen, Geschäftsführer Kommunikation Bundesverband deutscher Banken, Ulla Wiesentheit, Leiterin Strategische Planung und CvD bei Volkswagen, Alexander Cordes, Head of Media Relations bei Thyssen Krupp. Bei einzelnen Unternehmen sind mehrere hochrangige Gesprächspartner beim Karriereforum zu treffen, bei Thyssen Krupp sieben, bei VW und anderen mindestens zwei. Weiters werden die Chefs verschiedener Agenturen die Karrieremöglichkeiten in ihren Häusern vorstellen. Auf Kommunikation spezialisierte Personalberater geben weiters einen Überblick über aktuell verfügbare Jobs.



Weitere Infos und Anmeldung: http://prreportawards.de/prreportcamp/



